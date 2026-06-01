NIA जांच में पाकिस्तान बेनकाब! पहलगाम हमले के आतंकियों का कराची के बैंक से निकला कनेक्शन

रिपोर्ट के अनुसार, Redmi 9T स्मार्टफोन वर्ष 2021 में चीन से पाकिस्तान भेजे गए एक कंसाइनमेंट का हिस्सा था। इस कंसाइनमेंट को पाकिस्तान की कराची स्थित टेक सिरत प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया था। आपको बता दें ये फोन 2023 में खरीदा गया था, लेकिन इसके बाद करीब दो साल तक इसे एक्टिव नहीं किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि फोन को जानबूझकर बंद रखा गया और पहलगाम हमले से पहले ही इसे सक्रिय किया गया। इससे यह आशंका मजबूत होती है कि फोन का इस्तेमाल पहले से योजनाबद्ध आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था।