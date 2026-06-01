दिल्ली के ITO स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी आग, 8 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से एयर कंडीशनर (AC) में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक गर्मी, ओवरलोडिंग और खराब रखरखाव इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के हौज खास इलाके में एक पूर्व IAS अधिकारी के घर में AC में विस्फोट होने के बाद आग लग गई थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अधिकारी की इलाज के दौरान मौत हो गई।