अब महिलाओं को नहीं देना होगा बस का किराया, बंगाल में आज से फ्री सेवा नियम लागू

Free Bus service for womens: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आज से एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सभी राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उनकी सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को और आसान बनाना है। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।