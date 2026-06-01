अब महिलाओं को नहीं देना होगा बस का किराया, बंगाल में आज से फ्री सेवा नियम लागू

बंगाल में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा लागू (फोटो- एएनआई)
Free Bus service for womens: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आज से एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सभी राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना लागू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उनकी सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को और आसान बनाना है। यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
राज्य के परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वेस्ट बंगाल में रहने वाली सभी महिलाएं अब राज्य संचालित छोटी और लंबी दूरी की बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी करेगी, जिसमें क्यूआर कोड, लाभार्थी का नाम और फोटो दर्ज होगा।
स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपने क्षेत्र के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) या सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज या अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा हाल की एक पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी।
फ्री बस यात्रा योजना का लाभ केवल स्मार्ट कार्ड धारकों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने योजना के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अंतरिम व्यवस्था भी की है। जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र को दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
फ्री यात्रा के दौरान बस कंडक्टर पहचान पत्र की जांच के बाद महिला यात्री को जीरो वैल्यू टिकट या थर्मल पेपर टिकट जारी करेगा। यह टिकट यात्रा का रिकॉर्ड रखने के लिए होगा, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा। इस व्यवस्था से योजना के संचालन और यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।
बंगाल की भाजपा सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक गतिविधियों तक पहुंच बेहतर होगी। साथ ही दैनिक यात्रा पर होने वाला खर्च भी कम होगा, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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