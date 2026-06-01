83% ग्रेजुएट और युवा, जानें शुभेन्दु अधिकारी की नई कैबिनेट मंत्रियों का पूरा रिपोर्ट कार्ड

ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए शुभेन्दु कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। कैबिनेट में पश्चिम बंगाल के शीर्ष 10 जाति समूहों में से 8 सहित कुल 13 अलग-अलग जाति समूहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अनुसूचित जाति (SC): राजबंशी समुदाय से निशीथ प्रामाणिक और दीपक बर्मन, जबकि नामशूद्र समुदाय से अशोक कीर्तनिया को शामिल कर बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है।

अनुसूचित जनजाति (ST): उत्तर बंगाल के चाय बागान बेल्ट से उरांव समुदाय का प्रतिनिधित्व मनोज कुमार उरांव कर रहे हैं, जबकि जंगलमहल क्षेत्र से संथाल समुदाय के चेहरे के रूप में क्षुदिराम टुडू को शामिल किया गया है।