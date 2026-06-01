लेबनान में तबाही के बाद ईरान का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ ‘सस्पेंड’ किए सारे रणनीतिक संबंध

Iran Suspends Indirect Talks US: गाजा और लेबनान में इजराइल की चल रही सैन्य कार्रवाई के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष संदेशों के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी है। तेहरान का कहना है कि बातचीत तब तक दोबारा शुरू नहीं होगी, जब तक इजराइल अपना सैन्य अभियान बंद नहीं कर देता और लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से अपनी सेना वापस नहीं बुला लेता।