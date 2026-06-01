म्यांमार में बड़ा Cyber Scam: 2400 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे, 150 अभी भी बंधक बने हुए !

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि इन भारतीय युवाओं को आकर्षक नौकरियों का लालच देकर फंसाया जाता है। यह एक तरह की मानव तस्करी है, जहां लोगों को तीसरे देशों (जैसे थाईलैंड या कंबोडिया) के रास्ते म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में ले जाया जाता है। म्यांमार के म्यावाड्डी क्षेत्र में स्थित 'केके पार्क' इस तरह के ऑनलाइन अपराधों का एक कुख्यात गढ़ बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे इलाके पर चीनी आपराधिक गिरोहों का कब्जा है, जिन्हें म्यांमार के कुछ स्थानीय हथियारबंद गुटों का समर्थन हासिल है।