दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन: 113 साइबर ठग गिरफ्तार, 22 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा

इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो NRI (अनिवासी भारतीयों) को सस्ते एयर टिकट का झांसा देकर शिकार बनाता था। आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी ट्रैवल एजेंसी का पेज चलाते थे। एक पीड़ित से उसके कनाडा स्थित भाई के लिए टिकट बुक करने के नाम पर 3.8 लाख रुपये ठग लिए गए थे। डीसीपी (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड मृदुल जोशी है, जो दिल्ली, गोवा और मुंबई से अपना नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने इनके पास से एक मर्सिडीज एस-क्लास कार, 47 लाख रुपये कैश और भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं।