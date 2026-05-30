दिल्ली में बड़ा हादसा, महरौली में पांच मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका



दिल्ली में घटना के तुरंत बाद आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत नीचे आ गई और चारों तरफ धूल का बड़ा गुबार फैल गया। कई लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बचाव दल आने के बाद बचाव टीमों ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया। राहत कार्य के दौरान मशीनों के साथ-साथ हाथों से भी मलबा हटाया जा रहा है ताकि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।