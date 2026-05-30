Monsoon Update: 7 दिनों में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने क्या कहा

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर तक के चार महीने के मानसून सीजन में देश भर में औसत वर्षा का केवल 90 प्रतिशत ही होने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों, पूर्वोत्तर भारत के चुनिंदा क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में औसत से अधिक बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों को छोड़कर देश के बड़े हिस्से में कमजोर मानसून के संकेत मिले हैं।