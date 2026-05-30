30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Monsoon Update: 7 दिनों में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने क्या कहा

मुंबई और उससे सटे जिलों में रविवार को हल्की बारिश और सोमवार को गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है, जिसके चलते IMD ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 30, 2026

monsoon update 2026

अगले 7 दिनों में देश में मानसून की एंट्री की उम्मीद (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र में इस साल मानसून को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के दूसरे दीर्घकालिक पूर्वानुमान में संकेत मिले हैं कि राज्य को इस वर्ष सामान्य से काफी कम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे मानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में औसत से काफी कम वर्षा होने की संभावना है।

30% से ज्यादा बारिश की कमी की आशंका

आईएमडी के ताजा अनुमान के मुताबिक, महाराष्ट्र में जून से सितंबर तक चलने वाले पूरे मानसून सीजन में सामान्य वर्षा की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज हो सकती है। उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में तो बारिश की कमी 65 प्रतिशत से भी अधिक रहने की आशंका जताई गई है। आमतौर पर भारी बारिश के लिए पहचाने जाने वाले कोंकण क्षेत्र में भी इस बार सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है।

जून से ही दिखने लगेगा असर

मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की कमी का असर जून महीने से ही दिखने लगेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मानसून की शुरुआत कमजोर रहने के संकेत हैं।

विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र, जहां मानसून के शुरुआती दो महीनों में भारी बारिश होती है, वहां भी जून में 45 प्रतिशत तक बारिश की कमी दर्ज होने की संभावना है। इससे जल्दी गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद भी कम दिखाई दे रही है।

तापमान बढ़ा सकता है परेशानी

कम बारिश का असर तापमान पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में कोंकण क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तपन महसूस होने की संभावना है। रात के समय भी लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

पूरे देश में भी कमजोर रह सकता है मानसून

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। जून से सितंबर तक के चार महीने के मानसून सीजन में देश भर में औसत वर्षा का केवल 90 प्रतिशत ही होने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इलाकों, पूर्वोत्तर भारत के चुनिंदा क्षेत्रों और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में औसत से अधिक बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों को छोड़कर देश के बड़े हिस्से में कमजोर मानसून के संकेत मिले हैं।

एक हफ्ते में दस्तक दे सकता है मानसून

इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले सात दिनों के भीतर केरल में प्रवेश कर सकता है। हालांकि मानसून के आगमन की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन अगले सप्ताह इसके केरल और दक्षिण भारत में सक्रीय होने का अनुमान है। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 1 जून है।

मुंबई समेत कोंकण में बारिश का अलर्ट

मुंबई में रविवार से अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पालघर और ठाणे जिलों के लिए रविवार को हल्की से मध्यम बारिश तथा सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भी सोमवार और मंगलवार को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें

दुरंतो एक्सप्रेस के शौचालय में बर्तन धो रहा था IRCTC कर्मचारी! FSSAI ने रेलवे को थमाया नोटिस
मुंबई
Mumbai-Ernakulam Duronto Express viral video

खबर शेयर करें:

Published on:

30 May 2026 04:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Monsoon Update: 7 दिनों में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमानंद महाराज को लेकर उड़ रहीं अफवाहों पर ईशा गुप्ता का फूटा गुस्सा, लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी मत लिखो!

Esha Gupta
मनोरंजन

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

पत्नी को चार घंटे तक बनाए रखा मुर्गा, भागने पर पीछा करके चाकू से किया हमला

Arbaaz and his wife
राष्ट्रीय

VIDEO: एक फ्रेम में सलमान खान और संजय दत्त, ‘7 डॉग्स’ का धांसू एक्शन वीडियो देख फैंस हुए बेकाबू

सलमान खान और संजय दत्त
मनोरंजन

पुणे पोर्श कांड के आरोपियों ने जेल से छूटने का मनाया जश्न तो भड़क गए अभिनेता विशाल, बोले- जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

Pune Porsche Bail Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.