दुरंतो एक्सप्रेस के शौचालय में बर्तन धो रहा था IRCTC कर्मचारी! FSSAI ने रेलवे को थमाया नोटिस

भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली खानपान सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस में कथित तौर पर ट्रेन के टॉयलेट के अंदर खाने के बर्तन धोने का मामला सामने आया है। इससे सोशल मीडिया पर भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए आईआरसीटीसी (IRCTC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।