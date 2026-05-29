महायुति से आगे निकली आघाडी! सीट बंटवारा फाइनल, कांग्रेस ‘बड़ा भाई’ तो उद्धव और शरद गुट के खाते में इतनी सीटें

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 17 सीट पर होने वाले चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) सत्तारूढ़ महायुति से एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। महायुति में शामिल भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट आपसी समन्वय के साथ इस चुनाव को लड़ने की कोशिश में है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इस समय पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जैसी हाई-प्रोफाइल सीटों को लेकर महायुति के भीतर खींचतान चल रही है। दूसरी ओर एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है।