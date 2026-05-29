29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महायुति से आगे निकली आघाडी! सीट बंटवारा फाइनल, कांग्रेस ‘बड़ा भाई’ तो उद्धव और शरद गुट के खाते में इतनी सीटें

महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी (MVA) ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। इसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसे 17 में से 8 सीटें मिली हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 29, 2026

MLC Maharashtra elections

महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा फाइनल (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद की 17 सीट पर होने वाले चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) सत्तारूढ़ महायुति से एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। महायुति में शामिल भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट आपसी समन्वय के साथ इस चुनाव को लड़ने की कोशिश में है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इस समय पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जैसी हाई-प्रोफाइल सीटों को लेकर महायुति के भीतर खींचतान चल रही है। दूसरी ओर एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है।

महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) के बीच सभी सीटों पर सहमति बन गई है। इस समझौते में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसे 17 में से 8 सीटें मिली हैं।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महाविकास आघाड़ी के तीनों सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर पूर्ण सहमति बन चुकी है और अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की प्रक्रिया शुरू होगी।

कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा सीटें

सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापुर, धाराशिव और नागपुर (उपचुनाव) सीट पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर कांग्रेस संगठन को मजबूत माना जाता है और पार्टी इन्हें जीतकर विधान परिषद में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

उद्धव सेना की झोली में 6 सीटें

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को छह सीटें मिली हैं। पार्टी रायगढ़, जलगांव, परभणी-हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और नासिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उद्धव गुट इन क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक पकड़ और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में मौजूद जनाधार के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

शरद पवार गुट को पुणे, ठाणे और सांगली-सातारा

वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) को तीन सीटें मिली हैं। पार्टी पुणे, ठाणे और सांगली-सातारा एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ेगी।

खास तौर पर पुणे सीट को लेकर लंबे समय से राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही थी। अब इस सीट का एनसीपी शरद गुट के खाते में जाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल पवार परिवार का गढ़ बारामती भी पुणे जिले में पड़ता है।

महायुति में अभी भी जारी है मंथन

जहां महाविकास आघाड़ी ने अपना सीट बंटवारा तय कर लिया है, वहीं सत्तारूढ़ महायुति में अब भी अंतिम सहमति का इंतजार है। भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और सुनेत्रा पवार नीत एनसीपी के बीच बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महायुति में 17 में से 16 सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। जानकारी के अनुसार, भाजपा 10 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) को चार और एनसीपी को दो सीटें मिलने की संभावना है।

1 जून नामांकन की अंतिम दिन

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 1 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 2 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 4 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना 22 जून को की जाएगी। यह चुनाव स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। मौजूदा विधान परिषद सदस्यों का छह वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के कारण इन सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

NCP को वापस मिलेगा अजित दादा का वित्त मंत्रालय? फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बात उठेगी तो देखेंगे
मुंबई
Devendra Fadnavis Sunetra Ajit Pawar

खबर शेयर करें:

Published on:

29 May 2026 06:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महायुति से आगे निकली आघाडी! सीट बंटवारा फाइनल, कांग्रेस ‘बड़ा भाई’ तो उद्धव और शरद गुट के खाते में इतनी सीटें

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूर्या-तृशा की फिल्म ‘करुप्पु’ को मिली राहत, Madras HC ने बैन याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला

सूर्या-तृशा की फिल्म ‘करुप्पु’ को मिली राहत, Madras HC ने बैन याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला
टॉलीवुड

मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे को मिलेगी रफ्तार! अधूरे हिस्से के लिए 874 करोड़ का नया टेंडर, जानें कब पूरा होगा काम

Vadodara Mumbai Expressway Package 9
मुंबई

उर्फी जावेद का छलका दर्द! बोलीं- वो दिन बहुत बुरे थे, 40 हजार में गुजारा करना पड़ा, इज्जत स्टार को मिलती है बस

uorfi javed recalls struggle
मुंबई

न ‘किंग’, ना ‘रामायण’, IMDb की लिस्ट में दिलजीत दोसांझ की रोमांटिक ड्रामा बनी 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म

IMDb Most Anticipated Indian Film of 2026
बॉलीवुड

दुरंतो एक्सप्रेस के शौचालय में बर्तन धो रहा था IRCTC कर्मचारी! FSSAI ने रेलवे को थमाया नोटिस

Mumbai-Ernakulam Duronto Express viral video
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.