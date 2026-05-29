उर्फी जावेद का छलका दर्द! बोलीं- वो दिन बहुत बुरे थे, 40 हजार में गुजारा करना पड़ा, इज्जत स्टार को मिलती है बस

उर्फी ने बताया कि जब उन्होंने बॉलीवुड के लिए ऑडिशन दिए, तब जाकर पता चला कि बिना किसी सपोर्ट या गॉडफादर के यहां कोई काम मिलना कितना मुश्किल है। इसके बाद टीवी की दुनिया में जाने के बारे में सोचा, मुझे लगा कि मेरे खूबसूरत चेहरे को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। पर मुझे सिर्फ साइड रोल ही मिले। टीवी का अनुभव बहुत बेकार रहा है। अगर आप स्टार या लीड एक्टर नहीं हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। साइड रोल मिलने के कारण आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। मैं खुद भी दुखी रहती थी, मुझे बार- बार यही लगता था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूं। मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा करने के लिए और बने रहने के लिए वो टीवी में काम करना मजबूरी बन गई। उर्फी का कहना है कि मैं हमेशा लाइमलाइट में बनी रहना चाहती थी। लेकिन मजबूरी के कारण और घर का किराया देने के लिए महीने के जो 40,000 रुपए मिल रहे थे, वो ही काफी थे। लेकिन मैं संतुष्ट और खुश नहीं थी।