’10 साल तक झेला दर्द, कई बार टूटा सपना’, गुरमीत चौधरी-देबिना बनर्जी ने मिसकैरेज के दर्द को किया बयां

बता दें, गुरमीत और देबिना की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात साल 2004 में हुई थी और बाद में टीवी शो 'रामायण' में राम और सीता का किरदार निभाकर वे घर-घर में फेमस हो गए। तभी से ये जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है। हाल ही में गुरमीत ने सोशल मीडिया पर देबिना के लिए एक खास पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने लिखा कि देबिना उनकी जिंदगी और सफलता की सबसे बड़ी वजह हैं। इस पोस्ट को देखकर फैंस ने भी दोनों के रिश्ते की जमकर तारीफ की।