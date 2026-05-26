IPS राम्या भारती को बर्खास्त करने की मांग, कुनिका सदानंद का फूटा गुस्सा, बोलीं- तभी बच्चियों का शोषण हो रहा

बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पीड़ित बच्ची के माता-पिता को फोन कर सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कार्तिक (निवासी नागपट्टिनम) समेत दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन, इस कार्रवाई की तारीफ होने के बजाय पुलिस अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए ठहाकों के कारण सोशल मीडिया पर विलेन बन चुकी है। समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) द्वारा जारी किए गए इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लोग कह रहे हैं कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए।