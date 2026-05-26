शोएब इब्राहिम के पिता की हालत है बेहद नाजुक, दिया हेल्थ अपडेट, बोले- रिस्पांस नहीं कर रहे

Shoaib Ibrahim On father health update: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और एक्टर शोएब इब्राहिम के पूरे परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां परिवार का एक सदस्य पहले से ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग लड़ रहा है, और अब इसी बीच शोएब के पिता की तबीयत अचानक बेहद नासाज हो गई है। हाल ही में शोएब ने पोस्ट शेयर कर बताया था कि उनके पिता को ICU में आनन-फानन में भर्ती कराया गया है। अब उसी पर उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है। शोएब ने इमोशनल व्लॉग शेयर किया है और बताया है कि उनके पापा को ब्रेन हेमरेज (दिमाग की नस फटने) के कारण भारी ब्लीडिंग हुई है जिसके बाद उनकी हालत ठीक नहीं है। वह ज्यादा रिस्पांस नहीं कर रहे हैं और उनकी सीधा हिस्सा भी ज्यादा काम नहीं कर रहा है।