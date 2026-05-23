दीपिका कक्क्ड़ के ससुर फिर हुए अस्पताल में भर्ती, अगले 24 घंटे हैं बेहद क्रिटिकल

शोएब इब्राहिम ने किया इमोशनल पोस्ट। (फोटो सोर्स: shoaib2087)
Shoaib Ibrahim Father Hospitalized: दीपिका कक्कड़ के पति और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर एक चिंताजनक अपडेट शेयर किया है। शोएब इब्राहिम ने बताया कि आज सुबह उनके पिता को स्ट्रोक आया और उन्हें तुरंत ICU में भर्ती किया गया। शोएब ने अपने पिता की जल्द रिकवरी के लिए दुआएं भी मांगी और बताया कि उनके पिता की जिंदगी के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं।
शोएब ने लिखा, "पापा के लिए आप सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं की जरूरत है।" फिर उन्होंने बताया, "पापा को आज सुबह फिर से स्ट्रोक आया और उन्हें ICU में भर्ती किया गया है।" एक्टर ने आगे अपने फैंस और फॉलोअर्स से अपने पिता की रिकवरी के लिए दुआ करने को कहा। शोएब ने लिखा, "प्लीज, प्लीज उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं।"
जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर के पिता को इससे पहले 2021 में ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद शोएब इब्राहिम रेगुलरली फैंस को उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में अपडेट करते रहे थे। एक्टर ने बताया था कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनके पिता के शरीर का बायां हिस्सा आंशिक रूप से पैरालाइज (लकवाग्रसित) हो गया था और स्ट्रोक के बाद शुरुआती 72 घंटे बहुत क्रिटिकल थे। हालांकि, बाद में शोएब ने बताया कि डॉक्टर्स को उम्मीद थी क्योंकि डैमेज लिमिटेड था और उनके पिता धीरे-धीरे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड करने लगे थे।
बता दें कि बीते सालों में, शोएब के पिता फैमिली के व्लॉग्स और पत्नी दीपिका कक्कड़ की सोशल मीडिया पोस्ट्स में अक्सर नजर आते रहे हैं, जिससे पता चलता है कि समय, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की मदद से उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया था। हालांकि, फैमिली ने कभी भी पूरी तरह से रिकवरी की पुष्टि नहीं की, लेकिन शोएब अक्सर पॉजिटिव रहने की बात करते थे और अपने पिता की हेल्थ जर्नी के दौरान फैंस की लगातार दुआओं और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करते थे।
शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ टीवी के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। दोनों की पहली मुलाकात पॉपुलर टीवी शो 'ससुराल सिमर का' के सेट्स पर हुई थी, जहां उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, शोएब और दीपिका ने 22 फरवरी, 2018 को भोपाल में एक पारंपरिक समारोह में शादी कर ली। यह जोड़ा अक्सर व्लॉग और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी निजी ज़िंदगी की झलकियां साझा करता है, और 2023 में उनके बेटे रुहान का जन्म हुआ।
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