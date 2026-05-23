दीपिका कक्क्ड़ के ससुर फिर हुए अस्पताल में भर्ती, अगले 24 घंटे हैं बेहद क्रिटिकल

जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर के पिता को इससे पहले 2021 में ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद शोएब इब्राहिम रेगुलरली फैंस को उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में अपडेट करते रहे थे। एक्टर ने बताया था कि दिमाग में खून का थक्का जमने की वजह से उनके पिता के शरीर का बायां हिस्सा आंशिक रूप से पैरालाइज (लकवाग्रसित) हो गया था और स्ट्रोक के बाद शुरुआती 72 घंटे बहुत क्रिटिकल थे। हालांकि, बाद में शोएब ने बताया कि डॉक्टर्स को उम्मीद थी क्योंकि डैमेज लिमिटेड था और उनके पिता धीरे-धीरे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड करने लगे थे।