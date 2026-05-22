‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लीक की प्राइवेट चैट, करण जोशी संग विवाद पर किया खुलासा

Taarak Mehta Actress Nehal Vadoliya Controversy: टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में कई बार पर्दे के पीछे ऐसे विवाद सामने आते हैं जो दर्शकों को भी हैरान कर देते हैं। इन दिनों चर्चाओं में हैं 'तारक मेहरा का उल्टा चश्मा' में नजर आ चुकी अभिनेत्री नेहल वडोलिया, जिन्होंने गुजराती अभिनेता करण जोशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। दोनों कलाकारों के बीच चल रहा चैट विवाद अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है।