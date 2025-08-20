TMKOC: इस एक्ट्रेस ने 17 साल बाद छोड़ा ‘तारक मेहता..? बताई सच्चाई, बोलीं- निजी कारणों की वजह से…

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लगभग 17 साल हो चुके हैं। यह शो आज भी TRP में सबसे ऊपर रहता है। वहीं, इस शो को कई ऐसे स्टार्स रहे जो बीच में शो छोड़कर चले गए। वहीं, पिछले काफी समय से कहा जा रहा था कि कोमल हाथी भी शो छोड़ चुकी हैं। अब उन्होंने साफ किया कि यह सब अफवाह है। उन्होंने टेलीचक्कर से बात करते हुए कहा, “नहीं, मैंने शो नहीं छोड़ा है। मैं अब भी तारक मेहता का हिस्सा हूं। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं थोड़े समय के लिए दूर थी। मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था।”