TMKOC: इस एक्ट्रेस ने 17 साल बाद छोड़ा ‘तारक मेहता..? बताई सच्चाई, बोलीं- निजी कारणों की वजह से…

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीवी का सबसे चर्चित शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शो में कोमल हाथी बनी अंबिका पिछले कुछ दिनों से शो में नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद खबर आई कि कोमल हाथी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस अंबिका रंजनकर ने भी शो छोड़ दिया है, लेकिन अब इन सभी खबरों की एक्ट्रेस ने सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया कि वह अब भी शो का हिस्सा हैं।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लगभग 17 साल हो चुके हैं। यह शो आज भी TRP में सबसे ऊपर रहता है। वहीं, इस शो को कई ऐसे स्टार्स रहे जो बीच में शो छोड़कर चले गए। वहीं, पिछले काफी समय से कहा जा रहा था कि कोमल हाथी भी शो छोड़ चुकी हैं। अब उन्होंने साफ किया कि यह सब अफवाह है। उन्होंने टेलीचक्कर से बात करते हुए कहा, “नहीं, मैंने शो नहीं छोड़ा है। मैं अब भी तारक मेहता का हिस्सा हूं। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं थोड़े समय के लिए दूर थी। मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था।”
अंबिका का जैसे ही ये बयान सामने आया तारक मेहता के फैंस खुशी से झूम उठे। अंबिका उस समय से शो के साथ हैं जब शो की शुरुआत हुई थी। ऐसे में लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी करते हैं।
बता दें, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दिलीप जोशी, मुनमुन दत्ता, अमित भट्ट, मंदार चंदवडकर, सोनालिका जोशी, सुनयना फौजदार, सचिन श्रॉफ समेत कई सितारे अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में मेकर्स ने गोकुलधाम सोसाइटी में एक नई राजस्थानी फैमिली बिंजोला की भी एंट्री करवाई है। ताकि शो के फैंस को कुछ नया सरप्देराइज दे सकें। इस नए परिवार से मिलकर दर्शक काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर कमेंट करते नजर भी आते हैं।