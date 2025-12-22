22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द

Hina Khan: स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर हिना खान ने कीमोथेरेपी को लेकर चुप्पी तोड़ी है, उनका कहना है कि ट्रीटमेंट के दौरान नसों में बहुत दर्द होता था, लेकिन… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 22, 2025

Stage 4 Cancer Survivor Hina Khan

स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर हिना खान ने कीमोथेरेपी का बताया सच (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Stage 4 Cancer Survivor Hina Khan: स्टेज 4 कैंसर से जंग जीतकर लोगों को उम्मीद देने वाली मशहूर टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अब अपने दर्दनाक सफर के बारे में बताया है। कीमोथेरेपी के दौरान क्या कुछ झेलना पड़ा, इसका खुलासा करते हुए हिना ने बताया कि इलाज के बीच उनकी नसों में ऐसा दर्द होता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर कैसे हिना खान इस मुश्किल दौर से गुजरीं और क्या कहा… चलिए पूरी बात बताते हैं।

मेरी नसों में बहुत दर्द होता था, लेकिन…

दरअसल, हिना खान एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट ‘ऑल अबाउट हर’ में अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तीन हफ्ते बाद उन्हें ‘कीमोथेरेपी’ लेनी पड़ती थी। पहले हफ्ते में भयंकर दर्द और तकलीफ होती थी। नसों में तेज दर्द, कमजोरी, और बहुत थकान सा लगता था। लेकिन बाकी दो हफ्ते वह खुद को पूरी तरह खुला छोड़ देती थीं। इसमें ट्रैवलिंग के जरिए अपनी लाइफ को एंजॉय करती और हमेशा खुद को खुश रहने की कोशिश करती थीं।

सोहा के सवाल पर हिना ने बताया कि कैंसर का सफर बेहद कठिन था। उन्होंने कहा, “वो दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे। इसलिए कीमो सेशन्स के बीच एक गैप दिया जाता है। कुछ लोगों को एक हफ्ते का और कुछ को तीन हफ्तों का गैप मिलता है। ये उनकी बीमारी पर निर्भर करता है।”

कभी किसी बात का रिगरेट नहीं करना चाहिए

'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट ने बताया कि यह सब नजरिए की बात है। उनका मानना ​​है कि अगर हम लाइफ के एक पहलू में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो हमें अपने बाकी समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। कभी किसी बात का रिगरेट नहीं करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लोगों को जैसे ही किसी बीमारी का पता चलता है, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अनुभव करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि भले ही जिंदगी का एक पहलू बुरा और परेशान करने वाला हो, लेकिन अच्छे दिन भी होते हैं जब आप अपने प्रियजनों के साथ, इतने प्यार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं।"

बता दें हिना खान ने 13 साल डेटिंग के बाद अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से 4 जून, 2025 को रजिस्टर्ड मैरिज की। रॉकी जायसवाल वहीं बॉयफ्रेंड हैं, जिन्होंने हिना खान के दुख की घड़ी में हमेशा साथ खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस की खूब सेवा भी की।

ये भी पढ़ें

रात में उर्फी जावेद और उनकी बहन के साथ क्या हुआ? सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं इन्फ्लुएंसर
बॉलीवुड
Urfi Jawed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Updated on:

22 Dec 2025 04:32 pm

Published on:

22 Dec 2025 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सुबह के 6 बज रहे थे…, दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

Bharti Singh Gets Emotional
TV न्यूज

‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud
TV न्यूज

‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

Dipika Kakar
मनोरंजन

‘नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…’ फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
TV न्यूज

Fact Check: तलाक की खबरों के बीच जय भानुशाली की मिस्ट्री गर्ल का खुलासा, डेटिंग नहीं बल्कि ये है खास रिश्ता

Jay Bhanushali
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.