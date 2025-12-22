कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द

उन्होंने आगे कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लोगों को जैसे ही किसी बीमारी का पता चलता है, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अनुभव करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि भले ही जिंदगी का एक पहलू बुरा और परेशान करने वाला हो, लेकिन अच्छे दिन भी होते हैं जब आप अपने प्रियजनों के साथ, इतने प्यार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं।"