कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द

स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर हिना खान ने कीमोथेरेपी का बताया सच (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Stage 4 Cancer Survivor Hina Khan: स्टेज 4 कैंसर से जंग जीतकर लोगों को उम्मीद देने वाली मशहूर टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अब अपने दर्दनाक सफर के बारे में बताया है। कीमोथेरेपी के दौरान क्या कुछ झेलना पड़ा, इसका खुलासा करते हुए हिना ने बताया कि इलाज के बीच उनकी नसों में ऐसा दर्द होता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर कैसे हिना खान इस मुश्किल दौर से गुजरीं और क्या कहा… चलिए पूरी बात बताते हैं।
दरअसल, हिना खान एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट ‘ऑल अबाउट हर’ में अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तीन हफ्ते बाद उन्हें ‘कीमोथेरेपी’ लेनी पड़ती थी। पहले हफ्ते में भयंकर दर्द और तकलीफ होती थी। नसों में तेज दर्द, कमजोरी, और बहुत थकान सा लगता था। लेकिन बाकी दो हफ्ते वह खुद को पूरी तरह खुला छोड़ देती थीं। इसमें ट्रैवलिंग के जरिए अपनी लाइफ को एंजॉय करती और हमेशा खुद को खुश रहने की कोशिश करती थीं।
सोहा के सवाल पर हिना ने बताया कि कैंसर का सफर बेहद कठिन था। उन्होंने कहा, “वो दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे। इसलिए कीमो सेशन्स के बीच एक गैप दिया जाता है। कुछ लोगों को एक हफ्ते का और कुछ को तीन हफ्तों का गैप मिलता है। ये उनकी बीमारी पर निर्भर करता है।”
'बिग बॉस 11' की कंटेस्टेंट ने बताया कि यह सब नजरिए की बात है। उनका मानना है कि अगर हम लाइफ के एक पहलू में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो हमें अपने बाकी समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। कभी किसी बात का रिगरेट नहीं करना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लोगों को जैसे ही किसी बीमारी का पता चलता है, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अनुभव करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि भले ही जिंदगी का एक पहलू बुरा और परेशान करने वाला हो, लेकिन अच्छे दिन भी होते हैं जब आप अपने प्रियजनों के साथ, इतने प्यार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं।"
बता दें हिना खान ने 13 साल डेटिंग के बाद अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से 4 जून, 2025 को रजिस्टर्ड मैरिज की। रॉकी जायसवाल वहीं बॉयफ्रेंड हैं, जिन्होंने हिना खान के दुख की घड़ी में हमेशा साथ खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस की खूब सेवा भी की।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग