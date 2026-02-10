कुमार सानू के साथ अपने बेटे की फोटो देख भड़कीं कुनिका, तान्या मित्तल पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मेरे परिवार को घसीटा तो…

इस पूरे मामले पर कुनिका सदानंद ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके परिवार और एक सम्मानित कलाकार को इस तरह घसीटना बर्दाश्त के बाहर है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब यह मामला सीमा पार कर चुका है और वो ऐसे लोगों को यूं ही नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जिन लोगों के नाम इस विवाद में लिए जा रहे हैं, उनके पास कानूनी अधिकार और ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ हैं। हालांकि बाद में उनका पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन संदेश साफ था।