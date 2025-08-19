Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थी…’ धनश्री ने युजवेंद्र चहल से तलाक के 6 महीने बाद किया बड़ा खुलासा, बताई 20 मार्च की कहानी

Dhanashree On Divorce With Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल और धनश्री का इसी साल 20 मार्च को तलाक हुआ था। अब धनश्री ने उस दिन कोर्ट में क्या-क्या हुआ था सब बताया है। साथ ही उन्होंने क्रिकेटर की टी-शर्ट पर लिखे मैसेज पर भी अपना दर्द बयां किया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 19, 2025

Dhanashree finally react on Yuzvendra Chahal Divorce
धनश्री और युजवेंद्र चहल की एक्स से ली गई तस्वीर

Dhanashree Big Revealed Yuzvendra Chahal Divorce: कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का प्यार और तलाक दोनों इस समय चर्चा में आ गए हैं। कपल ने अपनी 5 साल की शादी को खत्म कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। कोई नहीं जानता कि आखिर दोनों के बीच कब और कैसे दूरियां आईं कि बात तलाक तक पहुंच गई। हाल ही में युजवेंद्र चहल ने अपने तलाक और सुसाइड को लेकर बात की थी। अब धनश्री ने अपने रिश्ते और तलाक वाले दिन कोर्ट में क्या हुआ था सब बताया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है।

धनश्री ने तलाक पर किया चौंकाने वाला खुलासा (Dhanashree Big Revealed Yuzvendra Chahal Divorce)

युजवेंद्र चहल ने कुछ दिनों पहले बताया था कि तलाक के बाद वह डिप्रेशन में चले गए थे। यहां तक की उन्होंने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया था। अब धनश्री ने भी अपने तलाक और युजवेंद्र चहल को लेकर 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' के पॉडकास्ट में खुलकर बात की है। धनश्री ने बताया कि 20 मार्च जिस दिन तलाक का फैसला आने वाला था ठीक उससे पहले वह कोर्टरूम में खूब रोने लगी थीं।

कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थी धनश्री वर्मा (Dhanashree on Yuzvendra Chahal Divorce)

धनश्री ने कहा, “मुझे आज भी याद है जब मैं वहां खड़ी थी और फैसला सुनाया जाने वाला था। हम मेंटली तैयार थे, लेकिन जब यह हो रहा था, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं सबके सामने चीखने लगी थी। मैं उस समय खूब रोई थी। मैं बयां भी नहीं कर सकती कि उस समय मैं कैसा और क्या महसूस कर रही थी। तलाक के दौरान मैं बस रोती जा रहीं थी और चिल्लाती जा रही रहीं। जबकि चहल पहले ही कोर्ट से बाहर चले गए थे।”

धनश्री ने युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट पर भी दिया बयान (Dhanashree react on Yuzvendra Chahal T-Shirt)

धनश्री ने तलाक वाले दिन युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट जिस पर लिखा था 'Be Your Own Sugar Daddy’ उसे लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे... हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे ही दोष देंगे। मैंने इस मामले पर कभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं इस मामले में समझदारी से काम लेना चाहती थीं। मैंने पब्लिक का ध्यान खींचने वाले बचकाने बयान देने के बजाय सूझबूझ को चुना। साथ ही मैं कभी भी न अपने और न ही चहल के परिवार के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहतीं थी, इसीलिए मैंने इस तरह के विवादों से दूर रहना ही बेहतर समझा, लेकिन कभी-कभी चीजें सामने लाना जरूरी होता है।”

हमारे समाज में औरत को ही घर संभालना सिखाया जाता है

धनश्री ने आगे ये भी कहा कि आप जो भी समय बिताती हैं, वो बस झलकियां होती हैं। एक औरत होने के नाते हमें सिखाया जाता है कि निभाओ, बांध के चलो करो, क्योंकि हम अपने समाज को अच्छी तरह जानते हैं, हमारी मां हमारे समाज को अच्छी तरह जानती हैं। आपको लेबल तो लगाया ही जाएगा।

धनश्री बढ़ चुकी हैं जिंदगी में आगे (Dhanashree and Yuzvendra Chahal Marriage)

बता दें, धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी कोरोना के समय यानी 2020 को हुई थी। कपल ने डेटिंग के बाद जल्द शादी करने का फैसला कर लिया था और जितनी जल्दी ये रिश्ता जुड़ा उतना ही जल्दी खत्म भी हो गया। अब धनश्री बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं। वह राजकुमार राव की हाल ही मैं आई फिल्म 'भूल चूक माफ' में आइटम सॉन्ग पर डांस करते नजर आई थीं। जो लोगों ने खूब पसंद भी किया था। अब वह जल्द तमिल फिल्म में भी नजर आने वाली हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2025 11:12 pm

Published on:

19 Aug 2025 11:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थी…’ धनश्री ने युजवेंद्र चहल से तलाक के 6 महीने बाद किया बड़ा खुलासा, बताई 20 मार्च की कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.