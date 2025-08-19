‘कोर्ट में फूट-फूटकर रोई थी…’ धनश्री ने युजवेंद्र चहल से तलाक के 6 महीने बाद किया बड़ा खुलासा, बताई 20 मार्च की कहानी

धनश्री ने तलाक वाले दिन युजवेंद्र चहल की टी-शर्ट जिस पर लिखा था 'Be Your Own Sugar Daddy’ उसे लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे... हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे ही दोष देंगे। मैंने इस मामले पर कभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं इस मामले में समझदारी से काम लेना चाहती थीं। मैंने पब्लिक का ध्यान खींचने वाले बचकाने बयान देने के बजाय सूझबूझ को चुना। साथ ही मैं कभी भी न अपने और न ही चहल के परिवार के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहतीं थी, इसीलिए मैंने इस तरह के विवादों से दूर रहना ही बेहतर समझा, लेकिन कभी-कभी चीजें सामने लाना जरूरी होता है।”