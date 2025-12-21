21 दिसंबर 2025,

रविवार

सुबह के 6 बज रहे थे…, दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

Bharti Singh Emotional Video: कॉमेडियन भारती सिंह ने बीती 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया और शनिवार यानी कल उन्होंने एक यूट्यूब पर इमोशनल वीडियो शेयर तकरते हुए उन्होंने घर पर अपने वॉटर बैग के फटने की बात बताई। और बताया कि उन्हें अस्पताल जाने से पहले उन्हें डर लग रहा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 21, 2025

Bharti Singh Gets Emotional

भारती सिंह हुई इमोशनल। (फोटो सोर्स: YouTube Channel Life of Limbachiyaa’s)

Bharti Singh:कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। बीती शुक्रवार, 19 दिसंबर को उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। बता दें कि पहले खबरें थीं कि कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की शूटिंग के दौरान सुबह वॉटर बैग (पानी की थैली) फटने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, भारती ने बाद में खुलासा किया कि सुबह करीब 6 बजे जब उनकी पानी की थैली फटी, तब वो अपने मुंबई वाले घर पर थीं। और डॉक्टर के कहने पर वो पति हर्ष, और फैमिली मेंबर्स और गोला (लक्ष) के साथ डिलीवरी के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल गईं।

वीडियो में इमोशनल हुईं भारती सिंह (Bharit Singh Gets Emotional)

बता दें कि बीती शनिवार शाम को भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म से पहले क्या हुआ था। उन्होंने कहा, "सुबह के 6 बजे थे, अचानक से सब गीला हो गया… मैंने डॉक्टर को फोन किया। उन्होंने कहा, 'आपका वॉटर बैग फट गया है, हॉस्पिटल आ जाओ।' रात को बैग ठीक कर रही थी, आज जाना पड़ रहा है…" इसके तुरंत बाद, भारती भावुक हो गईं और बताया कि मुझे बहुत 'डर' लग रहा था।

'रात भर से मुझे थोड़ी बेचैनी थी'

वीडियो में भारती को यह भी बताते हुए सुना गया कि "रात भर से मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। सुबह उठते ही मैं सदमे में थी। मैं कांप रही थी। मेरे कपड़े गीले थे, चादर भी गीली थी, और हम अस्पताल के लिए निकल रहे थे।"

वीडियो में आगे भारती अस्पताल में हर्ष के साथ नजर आईं। बाद में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और बताया कि एहतियात के तौर पर उनके न्यू बॉर्न बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था।

बता दें कि बीते शनिवार को भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने करीबियों और चाहने वालों को दूसरे बेटे के जन्म की गुडन्यूज दी थी। उनकी इस पोस्ट पर सबने उनको बधाई सन्देश भी दिए थे।

जानकारी के लिए बता दें कि भारती और हर्ष ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया और फिर 3 दिसंबर, 2017 को गोवा में शादी की। शादी के करीब 5 साल बाद 3 अप्रैल, 2022 को उनके पहले बच्चे, लक्ष (गोला) का जन्म हुआ।

