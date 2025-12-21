सुबह के 6 बज रहे थे…, दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

Bharti Singh:कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। बीती शुक्रवार, 19 दिसंबर को उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। बता दें कि पहले खबरें थीं कि कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की शूटिंग के दौरान सुबह वॉटर बैग (पानी की थैली) फटने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, भारती ने बाद में खुलासा किया कि सुबह करीब 6 बजे जब उनकी पानी की थैली फटी, तब वो अपने मुंबई वाले घर पर थीं। और डॉक्टर के कहने पर वो पति हर्ष, और फैमिली मेंबर्स और गोला (लक्ष) के साथ डिलीवरी के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल गईं।