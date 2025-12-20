मजरूह सुल्तानपुरी: फिल्मी गीतों से अमर हुए, लेकिन खुद को कभी ‘फिल्मीं’ नहीं माना

मजरूह साहब ने 5 दशकों तक तकरीबन 350 हिंदी फिल्मों के लिए लगभग 2000 गीत लिखे। उन्होंने गुरुदत्त, राज कपूर, और यश चोपड़ा जैसे कलाकारों के साथ काम किया। जहां उन्होंने 1964 में आई दोस्ती फिल्म के यादगार गाने लिखे, वहीं, उनकी कलम से 1995 की ब्लॉकबस्टर 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के गीत 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' सुपरहिट गाना भी लिखा। मजरूह साहब ने हर दौर के लिए गाने लिखे। मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्म 'दोस्ती' के गाने 'चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। फिल्मफेयर में बेस्ट गीतकार का अवॉर्ड पाने वाले पहले गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ही थे। 1994 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।