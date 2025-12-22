विज्ञापन के लिए मिला था सिर्फ 10 हजार, बेटे को टीवी पर देख गरीब पिता ने खर्च कर दिए 50 हजार

बता दें एक्टर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कुछ महीने पहले पितृ पूजन के लिए वह मुंबई से अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। जहां उन्होंने विधिवत पितृ पूजन और यज्ञ की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा था कि इस बार सर्व पितृ पक्ष पर अपने पैतृक निवास (रघवापुर, देवरिया) में पितृ पूजन और यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ग्राम देव बरम बाबा और मां काली के दर्शन भी किए। हम जीवन में जो हैं और जो बनेंगे इनके और अपने पितृों के आशीष से ही बनेंगे, इनके लिए अपने हृदय में स्थान और भाव सदा बनाए रखिए। ॐ श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः।