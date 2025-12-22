विज्ञापन के लिए मिला था सिर्फ 10 हजार, बेटे को टीवी पर देख गरीब पिता ने खर्च कर दिए 50 हजार

टीवी एक्टर रवि दुबे (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
TV Actor Ravi Dubey Birthday Story: कई बार छोटी शुरुआत जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों का रास्ता खोल देती है। मशहूर टीवी एक्टर रवि दुबे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब उनके पिता ने पहली बार बेटे को टीवी पर एक छोटे-से विज्ञापन में देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को स्क्रीन पर चमकता देख पिता ने रेस्टोरेंट का 50 हजार रुपए का बिल खुशी-खुशी चुका दिया, जबकि उस ऐड के लिए रवि को सिर्फ 10 हजार रुपए ही मिले थे। आज इंडियन टीवी के टॉप एक्टर्स में शुमार रवि दुबे कल 23 दिसंबर को अपना 42वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर चलिए उनके बारे में जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में जन्मे रवि दुबे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से उन्हें एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके पिता हमेशा चाहते थे कि रवि पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें कोई करियर नहीं है। हालांकि लाख मुसीबत के बावजूद एक्टर ने अपनी मेहनत के दम पर दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। टीवी शो ‘सास बिना ससुराल’ और ‘जमाई राजा’ में दामाद का रोल निभाकर रवि दुबे घर-घर में फेमस हो गए।
बता दें रवि ने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इंजीनियरिंग के बजाय रवि का दिल मॉडलिंग की तरफ खिंच गया। कॉलेज टाइम से ही उन्हें मॉडलिंग के प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए थे। यही मॉडलिंग आगे जाकर उन्हें टीवी की दुनिया तक ले आई।
एक बार रवि ने दिलचस्प किस्सा बताया था, उन्होंने कहा कि जब उनके पिता ने उन्हें पहली बार टीवी पर एक विज्ञापन में देखा था, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय पिता एक रेस्टोरेंट में थे, बेटे को स्क्रीन पर देखकर झूम उठे। खुशी इतनी थी कि पिता ने वहां मौजूद हर शख्स को खाना खिला दिया। बिल आया करीब 50 हजार रुपए का, जबकि उस ऐड के लिए रवि को मिले थे सिर्फ 10 हजार रुपए।
बता दें साल 2006 रवि दुबे के करियर का बड़ा मोड़ था। इसी साल उन्हें पहला शो ‘स्त्री तेरी कहानी’ मिला। इसके बाद वे ‘डोली सजा के’ और ‘यहां के हम सिकंदर’ जैसे शोज में दिखाई दिए। काम मिलता रहा, लेकिन असली पहचान उन्हें 2010 में आए शो ‘सास बिना ससुराल’ से मिली। फिर आया शो ‘जमाई राजा’, जिसने रवि को रातों-रात घर-घर का दामाद बना दिया। उनकी एक्टिंग इतना पसंद की गई कि लोग उन्हें परफेक्ट जमाई का चेहरा मानने लगे।
बता दें एक्टर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कुछ महीने पहले पितृ पूजन के लिए वह मुंबई से अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। जहां उन्होंने विधिवत पितृ पूजन और यज्ञ की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा था कि इस बार सर्व पितृ पक्ष पर अपने पैतृक निवास (रघवापुर, देवरिया) में पितृ पूजन और यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ग्राम देव बरम बाबा और मां काली के दर्शन भी किए। हम जीवन में जो हैं और जो बनेंगे इनके और अपने पितृों के आशीष से ही बनेंगे, इनके लिए अपने हृदय में स्थान और भाव सदा बनाए रखिए। ॐ श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग