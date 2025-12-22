22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

विज्ञापन के लिए मिला था सिर्फ 10 हजार, बेटे को टीवी पर देख गरीब पिता ने खर्च कर दिए 50 हजार

Ravi Dubey Struggle Life: एक गरीब पिता ने गदगद होकर रेस्टोरेंट का खाना सिर्फ इसलिए फ्री करवा दिया, क्योंकि उसने अपने बेटे को टीवी पर एक ऐड में देख लिया। चलिए जानते हैं कौन है वो एक्टर?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 22, 2025

RAVI DUBE

टीवी एक्टर रवि दुबे (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

TV Actor Ravi Dubey Birthday Story: कई बार छोटी शुरुआत जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों का रास्ता खोल देती है। मशहूर टीवी एक्टर रवि दुबे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब उनके पिता ने पहली बार बेटे को टीवी पर एक छोटे-से विज्ञापन में देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को स्क्रीन पर चमकता देख पिता ने रेस्टोरेंट का 50 हजार रुपए का बिल खुशी-खुशी चुका दिया, जबकि उस ऐड के लिए रवि को सिर्फ 10 हजार रुपए ही मिले थे। आज इंडियन टीवी के टॉप एक्टर्स में शुमार रवि दुबे कल 23 दिसंबर को अपना 42वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर चलिए उनके बारे में जानते हैं।

ऐसे बने दर्शकों का चहेता दामाद

उत्तर प्रदेश के देवरिया में जन्मे रवि दुबे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से उन्हें एक्टिंग का शौक था, लेकिन उनके पिता हमेशा चाहते थे कि रवि पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें कोई करियर नहीं है। हालांकि लाख मुसीबत के बावजूद एक्टर ने अपनी मेहनत के दम पर दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। टीवी शो ‘सास बिना ससुराल’ और ‘जमाई राजा’ में दामाद का रोल निभाकर रवि दुबे घर-घर में फेमस हो गए।

बता दें रवि ने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। इंजीनियरिंग के बजाय रवि का दिल मॉडलिंग की तरफ खिंच गया। कॉलेज टाइम से ही उन्हें मॉडलिंग के प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए थे। यही मॉडलिंग आगे जाकर उन्हें टीवी की दुनिया तक ले आई।

रवि ने बताया था दिलचस्प किस्सा

एक बार रवि ने दिलचस्प किस्सा बताया था, उन्होंने कहा कि जब उनके पिता ने उन्हें पहली बार टीवी पर एक विज्ञापन में देखा था, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस समय पिता एक रेस्टोरेंट में थे, बेटे को स्क्रीन पर देखकर झूम उठे। खुशी इतनी थी कि पिता ने वहां मौजूद हर शख्स को खाना खिला दिया। बिल आया करीब 50 हजार रुपए का, जबकि उस ऐड के लिए रवि को मिले थे सिर्फ 10 हजार रुपए।

बता दें साल 2006 रवि दुबे के करियर का बड़ा मोड़ था। इसी साल उन्हें पहला शो ‘स्त्री तेरी कहानी’ मिला। इसके बाद वे ‘डोली सजा के’ और ‘यहां के हम सिकंदर’ जैसे शोज में दिखाई दिए। काम मिलता रहा, लेकिन असली पहचान उन्हें 2010 में आए शो ‘सास बिना ससुराल’ से मिली। फिर आया शो ‘जमाई राजा’, जिसने रवि को रातों-रात घर-घर का दामाद बना दिया। उनकी एक्टिंग इतना पसंद की गई कि लोग उन्हें परफेक्ट जमाई का चेहरा मानने लगे।

पितृ पूजन में गांव गए थे एक्टर

बता दें एक्टर ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कुछ महीने पहले पितृ पूजन के लिए वह मुंबई से अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। जहां उन्होंने विधिवत पितृ पूजन और यज्ञ की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा था कि इस बार सर्व पितृ पक्ष पर अपने पैतृक निवास (रघवापुर, देवरिया) में पितृ पूजन और यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे ग्राम देव बरम बाबा और मां काली के दर्शन भी किए। हम जीवन में जो हैं और जो बनेंगे इनके और अपने पितृों के आशीष से ही बनेंगे, इनके लिए अपने हृदय में स्थान और भाव सदा बनाए रखिए। ॐ श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः।

ये भी पढ़ें

कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द
TV न्यूज
Stage 4 Cancer Survivor Hina Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

22 Dec 2025 06:17 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / विज्ञापन के लिए मिला था सिर्फ 10 हजार, बेटे को टीवी पर देख गरीब पिता ने खर्च कर दिए 50 हजार

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कीमोथेरेपी के दौरान हुई हिना खान की हालत खराब, नसों में दर्द को लेकर छलका दर्द

Stage 4 Cancer Survivor Hina Khan
TV न्यूज

सुबह के 6 बज रहे थे…, दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर भारती सिंह ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

Bharti Singh Gets Emotional
TV न्यूज

‘महाभारत’ के ‘युधिष्ठिर’ के साथ धोखाधड़ी, जालसाजों ने बैंक अकाउंट से उड़ाए इतने रुपए

Gajendra Singh Chauhan Cyber Fraud
TV न्यूज

‘बहुत दर्द होता है…’ दीपिका कक्कड़ ने बयां किया 6 घंटे का वो दर्दनाक मंजर

Dipika Kakar
मनोरंजन

‘नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता…’ फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब

'नाकाबिल टैग से फर्क नहीं पड़ता...' फरहाना भट्ट के कमेंट पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.