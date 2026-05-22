अमिताभ बच्चन-सनी देओल के साथ काम कर चुका 53 साल का अभिनेता हुआ गिरफ्तार, 12 साल से मर्डर करके था फरार

Bollywood Actor Arrested (सोर्स- एक्स)
Bollywood Actor Arrested: बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे कई बार ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगतीं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पुलिस महकमे तक हर किसी को हैरान कर दिया। जिन फिल्मों और टीवी शोज में एक सपोर्टिंग कलाकार के रूप में नजर आने वाला अभिनेता लोगों को एंटरटेन कर रहा था, वही शख्स असल जिंदगी में हत्या के मामले में दोषी निकला। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 53 वर्षीय हेमंत नागिनदास मोदी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पहचान बदल ली थी और मनोरंजन की दुनिया में सक्रिय होकर खुद को पूरी तरह नई जिंदगी में ढाल लिया था। हैरानी की बात ये है कि इस दौरान उसने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम भी किया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हेमंत साल 2005 में अहमदाबाद के नारोड़ा इलाके में हुए एक हत्या कांड में दोषी पाया गया था। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कई साल जेल में रहने के बाद उसे 2014 में पैरोल मिली, लेकिन वह वापस जेल नहीं लौटा। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।
बताया जा रहा है कि फरारी के दौरान उसने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपना पूरा रहन-सहन भी बदल लिया। वह लगातार शहर बदलता रहा ताकि पुलिस उसकी लोकेशन तक न पहुंच सके। उसने अपने पुराने संपर्क खत्म कर दिए और मोबाइल नंबर तक बदल दिए थे।
फरारी के दौरान हेमंत ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत में छोटे रोल करने के बाद वह कई बड़ी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आने लगा। उसने हिंदी, गुजराती और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अभिनेता आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'थग्स ऑफ हिंदुस्तान' में दिखाई दिया था। इसके अलावा उसने रणवीर सिंह की फिल्म 'जयशभाई जोरदार' में भी काम किया।
इतना ही नहीं, आरोपी आने वाली फिल्म 'लाहोर 1947' का भी हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उसने कई वेब सीरीज और टीवी शोज में भी छोटे-बड़े किरदार निभाए।
पुलिस का कहना है कि आरोपी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था। उसने अपने अभिनय करियर को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके कई वीडियो और वेब प्रोजेक्ट ऑनलाइन मौजूद हैं। यही वजह है कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ कि वह एक फरार अपराधी हो सकता है।
क्राइम ब्रांच को हाल ही में सूचना मिली थी कि हेमंत अहमदाबाद आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और घीकांटा मेट्रो स्टेशन के पास उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
अब आरोपी को मेहसाणा जेल भेज दिया गया है, जहां वह अपनी बची हुई सजा पूरी करेगा। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी नई पहचान बना ले, कानून की नजर से ज्यादा दिन तक बच पाना आसान नहीं होता।
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