अमिताभ बच्चन-सनी देओल के साथ काम कर चुका 53 साल का अभिनेता हुआ गिरफ्तार, 12 साल से मर्डर करके था फरार

Bollywood Actor Arrested: बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे कई बार ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगतीं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पुलिस महकमे तक हर किसी को हैरान कर दिया। जिन फिल्मों और टीवी शोज में एक सपोर्टिंग कलाकार के रूप में नजर आने वाला अभिनेता लोगों को एंटरटेन कर रहा था, वही शख्स असल जिंदगी में हत्या के मामले में दोषी निकला। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।