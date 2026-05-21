‘ये देश के नौजवानों का गुस्सा है’, कॉकरोच जनता पार्टी पर लगे आरोपों पर ध्रुव राठी ने दी सफाई

इसी बीच इस पेज के बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स होने पर प्रकाश राज ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पूरे मुद्दे पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों-इशारों में लिखा कि युवाओं की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उनका पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इसे मौजूदा माहौल पर बड़ा तंज माना।