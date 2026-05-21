कॉकरोच जनता पार्टी के BJP से ज्यादा फॉलोअर्स होने से फूले नहीं समाए प्रकाश राज, चुटकी लेते हुए बोले- नौजवानों से मत भिड़ो

Prakash Raj On Cockroach Janta Party Vs BJP: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक बयानों के लिए मशहूर अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ है। इंटरनेट पर छाए इस नए सटायर मूवमेंट को लेकर प्रकाश राज ने ऐसा रिएक्शन दिया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।