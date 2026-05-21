मोहन भागवत से मिलने के महीनों बाद अदनान सामी ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलिंग को लेकर बोले- मैं आजाद हूं

इस पूरे मामले को लेकर अदनान सामी का कहना है कि वो पूरी तरह से आजागद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसी एक तस्वीर, एक बयान या एक पोस्ट के आधार पर इंसान के पूरे व्यक्तित्व का आंकलन करना गलत है। उन्होंने माना कि कई बार लोग बिना पूरी सच्चाई जाने ही नफरत फैलाने लगते हैं। लेकिन अब उन्होंने यह सीख लिया है कि हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता।