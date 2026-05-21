कुनिका सदानंद का फूटा PM नरेंद्र मोदी के फैंस पर गुस्सा, अश्लील Video वाले कमेंट पर किया पोस्ट

इस पर तृषा और विजय का बचाव करते हुए कुनिका ने इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी थी। उन्होंने लिखा था, "एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को बिना किसी आर्थिक या भावनात्मक सुरक्षा के छोड़ दिया, वह हमारे देश का प्रधानमंत्री है। नारी वंदन।" पीएम मोदी पर किए गए इसी कमेंट के बाद से कुनिका कट्टरपंथियों और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। एक इंटरव्यू में कुनिका ने खुलासा किया था कि इस बयान के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने और रेप करने की धमकियां मिल रही हैं। इसके बावजूद कुनिका ने झुकने से इनकार कर दिया है और वह लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं।