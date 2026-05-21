ट्विशा शर्मा की मौत के बाद OTT पर छाई उनकी आखिरी फिल्म, जानें कहां देख सकते हैं आप?

Twisha Sharma last movie Mugguru Monagallu: मॉडल और पूर्व अभिनेत्री रही ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। 12 मई, 2026 को अपने ससुराल में मृत पाई गईं 33 साल की ट्विशा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अब उनसे जुड़ी एक नई चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। दरअसल, ट्विशा की मौत के बाद उनके को-स्टार्स के भावुक बयानों ने जहां लोगों की आंखें नम कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी आखिरी तेलुगू फिल्म अचानक इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड करने लगी है। लोग इस दिवंगत अभिनेत्री को पर्दे पर देखने के लिए उनकी इस फिल्म को सर्च कर रहे हैं। आइये जानते हैं कौन सी है ये फिल्म और कहां देख सकते हैं आप...