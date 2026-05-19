अंतिम संस्कार वाला सीन बना एक्ट्रेस मुस्कान वर्मा के लिए सबसे मुश्किल, बोलीं- खुद को संभाल नहीं पाई

अपने एक्टिंग करियर के बारे में वो कहती हैं, “मैंने अपने करियर की शुरुआत सुनील शेट्टी के साथ एक कमर्शियल ऐड से की थी। मैंने टीवी शो ‘राधाकृष्ण’ में राधाजी की सहेली चित्रलेखा का किरदार निभाया था, लेकिन एक फिल्म के लिए मैंने बीच में ही वह शो छोड़ दिया था; बदकिस्मती से वो फिल्म बन ही नहीं पाई। मैंने सिंगर अल्तमश फरीदी के साथ ‘बारिश’ (2021) और सिंगर स्वाति शर्मा के साथ ‘रांझणा वे’ (2024) जैसे म्यूजिक वीडियो किए हैं, साथ ही ‘मुकम्मल’ (2025) नाम की एक गजल भी गाई है। मेरा एक और शो भी जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन जब तक उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, तब तक हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारे शो का तीसरा सीजन भी आए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा यह सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है!”