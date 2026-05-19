रिलीज के 3 दिन बाद तृषा कृष्णन की ‘करुप्पु’ के मेकर्स ने इलैयाराजा से मांगी माफी, फिल्म से हटेगा विवादित सीन

सूर्या की यह एक्शन एंटरटेनर फिल्म सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखे हुए है। फिल्म में तृषा कृष्णन और आरजे बालाजी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है। हालांकि कथित वित्तीय समस्याओं के कारण फ़िल्म की रिलीज़ एक दिन के लिए टल गई थी, फिर भी 'करुप्पु' को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और अब यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बनने की ओर अग्रसर है।