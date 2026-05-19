तमिलनाडु जीता तो CM Vijay Thalapathy को गिफ्ट मिली लकी नंबर प्लेट, फैंस भविष्यवाणी पर चौंके

यह पूरा मामला साल 2024 में आई विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'GOAT' (द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) के सेट से जुड़ा है। फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय ने एक कार का इस्तेमाल किया था, जिसकी नंबर प्लेट का नंबर TN07 CM 2026 था। फिल्म रिलीज के वक्त तो लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही साल 2026 के विधानसभा चुनाव में थलपति विजय ने बंपर जीत हासिल की और सूबे के मुखिया बने, वैसे ही इस नंबर प्लेट की क्लिप सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो गई। फैंस इसे महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक 'दैवीय भविष्यवाणी' मानने लगे, जिसमें 'CM 2026' के जरिए साफ लिखा था कि विजय साल 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे।