तमिलनाडु जीता तो CM Vijay Thalapathy को गिफ्ट मिली लकी नंबर प्लेट, फैंस भविष्यवाणी पर चौंके

तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलपति
Thalapathy Vijay CM 2026 number plate: साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थलपति विजय का सफर सच में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहा है। पर्दे पर हीरो की भूमिका निभाते-निभाते वह असल जिंदगी में भी तमिलनाडु के नायक बन गए है। विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद अब वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनकी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो कार के नंबर प्लेट की है वह वायरल हो रही है जिसे देखकर वह काफी खुश नजर आ रहे हैं वहीं, फैंस काफी हैरान हो रहे है। आइये जानते हैं आखिर ऐसा क्या है उसमें...
यह पूरा मामला साल 2024 में आई विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'GOAT' (द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) के सेट से जुड़ा है। फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय ने एक कार का इस्तेमाल किया था, जिसकी नंबर प्लेट का नंबर TN07 CM 2026 था। फिल्म रिलीज के वक्त तो लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही साल 2026 के विधानसभा चुनाव में थलपति विजय ने बंपर जीत हासिल की और सूबे के मुखिया बने, वैसे ही इस नंबर प्लेट की क्लिप सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो गई। फैंस इसे महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक 'दैवीय भविष्यवाणी' मानने लगे, जिसमें 'CM 2026' के जरिए साफ लिखा था कि विजय साल 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे।
अब जब यह भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है और विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, तो 'GOAT' फिल्म के निर्देशक वेंकट प्रभु ने उन्हें एक बेहद खास और भावुक कर देने वाला सरप्राइज दिया है। वेंकट प्रभु ने खुद विजय से मुलाकात की और उन्हें फिल्म में इस्तेमाल की गई वही असली लकी नंबर प्लेट तोहफे में दे दी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में विजय अपने हाथों में इस नंबर प्लेट को थामे नजर आ रहे हैं।
हालांकि, इस यादगार तोहफे को लेते समय विजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तो है, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा खालीपन और गंभीरता साफ देखी जा सकती है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "हमारे नए मुख्यमंत्री जी इस नंबर प्लेट को देखकर कहीं खोए-खोए से लग रहे हैं, शायद वह पुराने दिनों को याद कर रहे हैं।" वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "विजय सर अब सिर्फ एक स्टार नहीं हैं, उन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए उनके चेहरे पर यह गंभीरता स्वाभाविक है।"
बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से विजय का अंदाज भी पूरी तरह बदल चुका है। वह इन दिनों लगातार सफेद शर्ट और काले कोट के अपने नए सिग्नेचर लुक में नजर आ रहे हैं, जो जनता के बीच काफी पसंद किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग