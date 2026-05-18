CM विजय-तृषा कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ऐसे सवाल घटिया और बेतुके हैं’

Malavika Mohanan on CM Vijay: मलयालम सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने चेन्नई में हाल ही में हुए एक प्रेस इवेंट में हुई एक बातचीत के बाद मीडिया की खुलकर आलोचना की है। एक्ट्रेस को 'मास्टर' स्टार और तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय, और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन से जोड़ने वाले दखल देने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। मोहनन ने इवेंट में ही इन सवालों को रोक दिया, और बाद में ऑनलाइन एक बयान जारी कर पत्रकारों से प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखने की अपील की। वहीं, ​​रजनीकांत ने विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर उनसे जलन होने की अफवाहों को खारिज किया, कहा कि ये दावे बेबुनियाद हैं।