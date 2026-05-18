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CM विजय-तृषा कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ऐसे सवाल घटिया और बेतुके हैं’

Malavika Mohanan on CM Vijay: अभिनेत्री मालविका मोहनन ने हाल ही में एक प्रेस इवेंट में मीडिया की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। उन्हें अपने 'मास्टर' को-स्टार और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, विजय को अभिनेत्री तृषा कृष्णन से जोड़ने वाले दखल देने वाले और बेतुके सवालों का सामना करना पड़ा था। एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, उन्होंने इन सनसनीखेज सवालों को सिरे से खारिज कर दिया।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 18, 2026

Malavika Mohanan on CM Vijay

मालविका मोहनन ने मीडिया के विजय-त्रिशा से जुड़े सवाल पर तोड़ी चुप्पी। (फोटो सोर्स: IMDb)

Malavika Mohanan on CM Vijay: मलयालम सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने चेन्नई में हाल ही में हुए एक प्रेस इवेंट में हुई एक बातचीत के बाद मीडिया की खुलकर आलोचना की है। एक्ट्रेस को 'मास्टर' स्टार और तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय, और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन से जोड़ने वाले दखल देने वाले सवालों का सामना करना पड़ा। मोहनन ने इवेंट में ही इन सवालों को रोक दिया, और बाद में ऑनलाइन एक बयान जारी कर पत्रकारों से प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखने की अपील की। वहीं, ​​रजनीकांत ने विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर उनसे जलन होने की अफवाहों को खारिज किया, कहा कि ये दावे बेबुनियाद हैं।

मालविका मोहनन ने मीडिया के विजय-त्रिशा से जुड़े सवाल को 'भद्दा' बताया

प्रेस इवेंट के दौरान, एक रिपोर्टर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मोहनन से पूछा कि क्या उन्हें विजय के साथ यात्रा करने के बारे में कोई जानकारी है? बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अटकलें लगाई जा रही थीं कि तृषा कृष्णन इस अभिनेता-राजनेता के साथ अलग-अलग जगहों पर जा रही हैं।

इस पर मालविका मोहनन रिपोर्टर से पलटकर पूछा, "आप मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं?" इस बातचीत का एक वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद से फैंस और इंडस्ट्री के लोगों ने मोहनन की तारीफ की कि उन्होंने इस सनसनीखेज सवाल को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और अपना संयम बनाए रखा।

मालविका मोहनन का बयान और सोशल मीडिया रिएक्शन

वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद, मोहनन ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर अपना पक्ष रखा और सनसनीखेज पत्रकारिता के इस ट्रेंड पर बात की।

बता दें कि अपनी पोस्ट में अभिनेत्री ने पूरे तमिलनाडु प्रेस मीडिया की तारीफ की, लेकिन पर्सनल लाइफ में अटकलें लगाने के संबंध में एक तय सीमा खींचने पर जोर दिया। "कल मैं एक इवेंट में गई थी, और हालांकि तमिलनाडु मीडिया के सभी जर्नलिस्ट्स और सदस्यों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, फिर भी उनमें से कुछ ने लगातार बहुत ही भद्दे सवाल पूछे जो पूरी तरह से गैर-जरूरी और सनसनीखेज थे।"

इसके बाद उन्होंने विजय के साथ अपने लंबे समय से रहे कामकाजी और निजी रिश्ते के बारे में भी बात की और कहा, "थलपति विजय एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं पिछले सात सालों से जानती हूं, जिनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, और जिन्हें अपना दोस्त कहने पर मुझे गर्व महसूस होता है।" और आखिर में उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आगे मीडिया से होने वाली बातचीत सभी लोगों के लिए सम्मानजनक और समझदारी भरी होनी चाहिए।

सीएम विजय और मालविका मोहनन एक साथ कर चुके हैं काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालविका मोहनन और विजय ने इससे पहले 2021 की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मास्टर' में साथ काम किया था, जिसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया था। यह फिल्म कोविड के बाद बॉक्स-ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई थी।

विजय ने तमिलनाडु विधान सभा चुनावों में रचा इतिहास

बता दें कि इस तरह के बेतुके और घटिया सवाल ऐसे समय में सामने आए हैं जब विजय पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। विजय ने हाल ही में पूरी तरह से राजनीति में कदम रखा है और 10 मई, 2026 को तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। विजय की पर्सनल जिंदगी और तृषा कृष्णन के साथ उड़ने वाली बिना अफवाहें अक्सर लोकल मीडिया की खुर्खियों का हिस्सा बनती रही हैं, जिसके चलते फिल्मों और प्रमोशन से जुड़े दूसरे इवेंट्स के दौरान भी उन पर सबकी नजर रहती है।

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Published on:

18 May 2026 04:24 pm

Hindi News / Entertainment / CM विजय-तृषा कंट्रोवर्सी पर एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ऐसे सवाल घटिया और बेतुके हैं’

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