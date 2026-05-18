सिर्फ BJP को टारगेट करने के आरोपों पर Vir Das ने तोड़ी चुप्पी, नेताओं पर मजाक करना मेरा काम है, सिर्फ बीजेपी पर नहीं

इस पर एक X यूजर ने वीर पर सिर्फ सत्तारूढ़ दल को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यूजर ने कहा कि उन्होंने कभी ममता सरकार, स्टालिन सरकार या केजरीवाल से सवाल नहीं पूछे और उन्हें एकतरफा बताया, लेकिन वीर दास पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे और साफ लहजे में जवाब दिया कि उन्होंने 7 साल तक हर रात प्राइम-टाइम टेलीविजन पर कांग्रेस के बारे में जोक्स किए। बता दें, मौजूदा सरकार से बहुत पहले से सत्ता में रहे हर नेता के बारे में जोक्स, गाने और स्केच बनाए हैं और अगली सरकार के बाद भी यही करते रहेंगे। उन्होंने कहा, "किसी भी समझदार समाज में, पावर के साथ पैरोडी आती है। इसे मान लो और आगे बढ़ो, नेताओं पर मजाक करना मेरा काम है, सिर्फ बीजेपी पर नहीं" ये जवाब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ और बड़ी संख्या में यूजर्स ने वीर के रुख का समर्थन किया।