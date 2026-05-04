‘मैं बंगाली नहीं हूं’ बंगाल चुनाव नतीजों के बीच वीर दास ने क्यों अपने ‘सरनेम’ पर सफाई? ये है बड़ा कारण

Vir Das West Bengal Elections post: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां सियासी गलियारों में धड़कनें तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास ने एक पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपनी बेबाक राय और तीखे व्यंग्य के लिए जाने जाने वाले वीर दास ने सोमवार की सुबह उन लोगों को आइना दिखाया, जो अक्सर उनके 'सरनेम' को लेकर उन्हें गलतफहमी का शिकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह बंगाली नहीं हैं।