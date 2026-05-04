4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘मैं बंगाली नहीं हूं’ बंगाल चुनाव नतीजों के बीच वीर दास ने क्यों अपने ‘सरनेम’ पर सफाई? ये है बड़ा कारण

Vir Das: पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं ऐसे में कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने अपने सरनेम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि वह बंगाली नहीं हैं। आखिर उन्हें ये क्यों करना पड़ा? इसके पीछे एक बड़ा कारण है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 04, 2026

Vir Das big revealed clarifies his origin said i am not bangali amid West Bengal Elections 2026

वीर दास ने अपने सरनेम को लेकर किया खुलासा

Vir Das West Bengal Elections post: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां सियासी गलियारों में धड़कनें तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास ने एक पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपनी बेबाक राय और तीखे व्यंग्य के लिए जाने जाने वाले वीर दास ने सोमवार की सुबह उन लोगों को आइना दिखाया, जो अक्सर उनके 'सरनेम' को लेकर उन्हें गलतफहमी का शिकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह बंगाली नहीं हैं।

वीर दास ने अपने सरनेम पर दिया बयान (Vir Das half UP half Bihari tweet)

दरअसल, सोमवार सुबह जैसे ही बंगाल में वोटों की गिनती शुरू हुई, वीर दास ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट X (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "आमतौर पर जब भी बंगाल में कुछ होता है, तो कुछ 'बेनाम लोग' मुझे टैग करके कहते हैं- 'देखो तुम्हारे बंगाल में क्या हो गया, भाई'। आज का दिन (नतीजों का दिन) शुरू होने से पहले ही मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा नाम दास जरूर है, लेकिन मैं बंगाली नहीं हूं। मैं आधा यूपी वाला और आधा बिहारी हूं। आप सभी को शुभकामनाएं।"

वीर दास की यह पोस्ट उन सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए एक करारा तंज थी, जो सिर्फ उनके नाम के पीछे 'दास' लगा देखकर उन्हें बंगाल की राजनीति और वहां की घटनाओं में घसीट लेते हैं। वीर अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से वह ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। इस बार उन्होंने नतीजों के हंगामे से पहले ही साफ कर दिया कि उनकी जड़ें कहां से जुड़ी हैं।

बंगाल में कांटे की टक्कर और ममता की अपील (West Bengal Election Results 2026)

एक तरफ जहां वीर दास अपनी पहचान साफ कर रहे थे, वहीं बंगाल में वोटों की गिनती के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है। गिनती शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बेहद सतर्क रहने को कहा था।

ममता ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि कई जगहों पर 'स्ट्रांग रूम' के पास बिजली कटौती और CCTV में रुकावट की खबरें आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को पूरी रात ईवीएम की सुरक्षा के लिए पहरा देने की सलाह दी थी। फिलहाल, बंगाल के ये नतीजे न सिर्फ राज्य बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

कंगना रनौत- राहुल गांधी की ‘शादी’ का क्या है सच? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने मचाई खलबली
बॉलीवुड
Kangana Ranaut Rahul Gandhi wedding rumors big truth revealed viral news and boyfriend mystery

खबर शेयर करें:

Published on:

04 May 2026 11:42 am

Hindi News / Entertainment / ‘मैं बंगाली नहीं हूं’ बंगाल चुनाव नतीजों के बीच वीर दास ने क्यों अपने ‘सरनेम’ पर सफाई? ये है बड़ा कारण

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन ने बनाई बढ़त , कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हेमा मालिनी की खूबसूरती देख दंग रह गईं सायरा बानो, भावुक होकर पहली मुलाकात को किया याद

Saira Banu Remembers Hema Malini
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की आंधी में कूदे जावेद अख्तर: प्रोपेगैंडा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- अपना एक नजरिया होता है

Javed akhtar shocking statement on dhurandhar 2 propaganda controversy ranveer singh
बॉलीवुड

कौन है सुशील कुमार? जिसकी मौत से टूटे सलमान खान, पोस्ट कर बोले- 5 मिनट पहले तक तो यही था

Salman Khan Close Friend come brother Sushil Kumar Death actor emotional post said i love you
बॉलीवुड

कंगना रनौत- राहुल गांधी की ‘शादी’ का क्या है सच? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने मचाई खलबली

Kangana Ranaut Rahul Gandhi wedding rumors big truth revealed viral news and boyfriend mystery
बॉलीवुड

Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: रविवार को ‘राजा शिवाजी’ ने काटा गदर, तीसरे दिन जमकर बरसे नोट

Raja Shivaji Box Office Collection Day 3 Riteish Deshmukh film marvel on sunday ek din flop
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.