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Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: रविवार को ‘राजा शिवाजी’ ने काटा गदर, तीसरे दिन जमकर बरसे नोट

Raja Shivaji Box Office Collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तीन दिन हो गए हैं। फिल्म हर रोज नया इतिहास रच रही है। फिल्म ने संडे को भी तूफानी कमाई कर धमाका कर डाला है। वहीं, आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म का हाल खस्ता हो गया है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

May 04, 2026

Raja Shivaji Box Office Collection Day 3 Riteish Deshmukh film marvel on sunday ek din flop

राजा शिवाजी ने एक दिन को पछाड़ा

Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास है, तो दूसरी तरफ एक रोमांटिक ड्रामा। लेकिन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि दर्शकों का दिल किस फिल्म ने जीता है। रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी फिल्म'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में तूफान लेकर आई है। फिल्म ने न केवल मराठी सिनेमा के लिए सफलता के नए कीर्तिमान रचे हैं, बल्कि हिंदी पट्टी में भी इसका डंका बज रहा है। फिल्म के लिए संडे भी किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। फिल्म की छप्परफाड़ कमाई हुई है।

लगातार तीन दिनों तक डबल डिजिट में कमाई (Raja Shivaji Box Office Collection Day 3)

रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी 'राजा शिवाजी' की सबसे बड़ी ताकत इसकी कंसिस्टेंसी रही है। रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म ने जो रफ़्तार पकड़ी, वह रविवार को और तेज हो गई। पहले दिन 11.35 करोड़ और दूसरे दिन 10.55 करोड़ कमाने के बाद, रविवार को फिल्म ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई। सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन 12 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया।

हैरानी की बात यह है कि एक रीजनल बैकग्राउंड की फिल्म होने के बावजूद यह लगातार तीन दिनों से डबल डिजिट में कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने हिंदी वर्जन से 4.25 करोड़ और मराठी वर्जन से 7.25 करोड़ रुपये बटोरकर कुल नेट कलेक्शन 33.90 करोड़ तक पहुँचा दिया है। भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है।

जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म का हाल बेहाल (Riteish Deshmukh vs Junaid Khan clash)

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ स्टार साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह फिल्म 'राजा शिवाजी' की आंधी के सामने टिक नहीं पाई। आमिर खान प्रोडक्शन की यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है। फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ और दूसरे दिन महज 1 करोड़ की कमाई की थी। रविवार की छुट्टी का भी फिल्म को कोई खास फायदा नहीं मिला और इसने केवल 1.70 करोड़ का कलेक्शन किया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है और इसका कुल कलेक्शन 3.85 करोड़ पर सिमट गया है।

सितारों की फौज और सलमान का जादू (Raja Shivaji total collection Hindi Marathi)

'राजा शिवाजी' की सफलता के पीछे इसकी भव्यता और स्टार कास्ट का बड़ा हाथ है। फिल्म में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख और भाग्यश्री जैसे दिग्गज कलाकार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सलमान खान के कैमियो की हो रही है, जिसने फैंस के बीच फिल्म का क्रेज दोगुना कर दिया है। रितेश देशमुख ने जिस विजन के साथ इसे पर्दे पर उतारा है, दर्शक उसे खूब सराह रहे हैं।

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Published on:

04 May 2026 07:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: रविवार को ‘राजा शिवाजी’ ने काटा गदर, तीसरे दिन जमकर बरसे नोट

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