Raja Shivaji Box Office Collection Day 3: रविवार को ‘राजा शिवाजी’ ने काटा गदर, तीसरे दिन जमकर बरसे नोट

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ स्टार साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह फिल्म 'राजा शिवाजी' की आंधी के सामने टिक नहीं पाई। आमिर खान प्रोडक्शन की यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है। फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ और दूसरे दिन महज 1 करोड़ की कमाई की थी। रविवार की छुट्टी का भी फिल्म को कोई खास फायदा नहीं मिला और इसने केवल 1.70 करोड़ का कलेक्शन किया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है और इसका कुल कलेक्शन 3.85 करोड़ पर सिमट गया है।