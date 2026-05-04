कंगना रनौत- राहुल गांधी की ‘शादी’ का क्या है सच? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने मचाई खलबली

शादी की इन अफवाहों के बीच कंगना की पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। साल 2026 की शुरुआत में ही कंगना ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि वह किसी को डेट कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने अपने पार्टनर की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा है। बीच में निर्माता निशांत पिट्टी के साथ उनके रिश्ते की खबरें उड़ी थीं, जिन्हें एक्ट्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया था। कंगना ने साफ किया था कि उनका पार्टनर कोई और है, जिसके बारे में वह सही समय आने पर बताएंगी।