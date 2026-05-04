राजेश खन्ना की हीरोइन की हुई थी दर्दनाक मौत, जब 6 अपनों का कातिल बना था घर का ही सदस्य

Rajesh Khanna Actress Murder: "साल 2011 की एक सर्द सुबह... मुंबई के ओशिवारा इलाके का एक आलीशान फ्लैट अचानक खामोश हो गया। एक उभरती हुई एक्ट्रेस, उसकी मां, तीन भाई-बहन और एक कजिन- एक साथ पूरा का पूरा परिवार हवा में ओझल हो गया। न कोई सुराग, न कोई फिरौती की कॉल। पड़ोसी हैरान थे और पुलिस परेशान कि आखिर छह लोग बिना किसी शोर-शराबे के कहां गायब हो सकते हैं? महीनों तक यह गुत्थी अनसुलझी रही, लेकिन जब नासिक के एक सुनसान फार्महाउस की जमीन खोदी गई, तो जो सच बाहर आया उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। क्या था उस ग्लैमरस एक्ट्रेस की 'मौत का राज'?"