राजेश खन्ना की हीरोइन की हुई थी दर्दनाक मौत, जब 6 अपनों का कातिल बना था घर का ही सदस्य

राजेश खन्ना की एक्ट्रेस की हुई थी हत्या
Rajesh Khanna Actress Murder: "साल 2011 की एक सर्द सुबह... मुंबई के ओशिवारा इलाके का एक आलीशान फ्लैट अचानक खामोश हो गया। एक उभरती हुई एक्ट्रेस, उसकी मां, तीन भाई-बहन और एक कजिन- एक साथ पूरा का पूरा परिवार हवा में ओझल हो गया। न कोई सुराग, न कोई फिरौती की कॉल। पड़ोसी हैरान थे और पुलिस परेशान कि आखिर छह लोग बिना किसी शोर-शराबे के कहां गायब हो सकते हैं? महीनों तक यह गुत्थी अनसुलझी रही, लेकिन जब नासिक के एक सुनसान फार्महाउस की जमीन खोदी गई, तो जो सच बाहर आया उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। क्या था उस ग्लैमरस एक्ट्रेस की 'मौत का राज'?"
हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस लैला खान की, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म 'वफा' में काम कर अपनी पहचान बनाई थी। करीब एक साल तक किसी को खबर नहीं थी कि वे कहां हैं। शक के घेरे में आए लैला के सौतेले पिता परवेज टाक। जब पुलिस ने उसे शिकंजे में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बॉलीवुड के सबसे बड़े और जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया।
परवेज टाक ने कबूल किया कि उसने ही लैला और उनके पूरे परिवार को नासिक के पास इगतपुरी स्थित उनके अपने फार्महाउस पर मौत के घाट उतारा था। हत्या की वजह रंजिश और बेतहाशा लालच थी। परवेज को शक था कि लैला की मां (सेलिना) का किसी और के साथ संबंध है और वह पूरे परिवार के साथ दुबई बसने की तैयारी कर रही हैं। परवेज को डर था कि अगर परिवार दुबई चला गया, तो वह उनकी करोड़ों की संपत्ति से बेदखल हो जाएगा।
फार्महाउस पर एक रात बहस इतनी बढ़ी कि परवेज ने अपना आपा खो दिया। उसने सबसे पहले लैला की मां पर लोहे की रॉड से हमला किया। जब लैला और उनके भाई-बहन बचाने आए, तो उसने एक-एक करके सबको बेरहमी से मार डाला। सबूत मिटाने के लिए उसने फार्महाउस के अहाते में एक बड़ा गड्ढा खोदा और सभी छह लाशों को उसमें दफन कर दिया। निशान मिटाने के लिए उसने लाशों के ऊपर आग भी लगा दी थी ताकि कोई पहचान न सके।
सालों तक यह केस अदालतों के चक्कर काटता रहा। आखिरकार, मई 2024 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए परवेज टाक को दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। लालच और गुस्से ने न सिर्फ एक उभरते हुए सितारे की जान ली, बल्कि एक हंसते-खेलते परिवार को कब्र में सुला दिया। लैला खान की यह कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में खौफ का पर्याय है।
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