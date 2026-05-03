‘गोली मारनी पड़ती है’, गोविंदा के गोलीकांड और अफेयर पर सुनीता आहूजा ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शो के दौरान, सुनीता आहूजा ने अक्टूबर 2024 की उस घटना का जिक्र किया, जिस पर काफी चर्चा हुई थी और अक्सर होती रहती है, जिसमें गोविंदा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर चलाते समय गलती से अपने पैर पर गोली मार ली थी। सुनीता आहूजा ने कहा,"कश्मीरा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत करता है, वही असली हीरो होता है। जो 'अंखियों से गोली मारता है', जब बात किसी 'तीसरी पार्टी' तक पहुंच जाती है… तो वह अपने ही घुटने में गोली मार लेता है।" उन्होंने गोविंदा के लोकप्रिय गीत “अखियों से गोली मारे” मजाकिया अंदाज में यह बात कही।