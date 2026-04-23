गोविंदा संग सुनीता के रिश्ते में नहीं भर रही दरार? हालिया जवाब से फिर शुरू हुईं तलाक की अटकलें

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता पिछले काफी समय से चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। दोनों के एक दूसरे के अलग होने की खबरों ने भी बीच में जोर पकड़ा लेकिन सुनीता ने सामने आकर कहा था कि हम एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अब सुनीता के हालिया जवाब ने एक बार फिर से अटकलों को तेज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।