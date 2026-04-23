‘पापी पेट के लिए करना पड़ता है’, सुनीता आहूजा ने पैसों के खातिर सालों पुरानी दुश्मनी की खत्म? बोलीं- बच्चों को माफ कर दिया

हालांकि पिछले दिनों शो लाफ्टर शेफ्स में सुनीता ने आकर कृष्णा के साथ अपने मतभेद को सुलझा लिया। अक्सर कृष्णा की पत्नी कश्मीरा को जिम्मेदार ठहराने वाली सुनीता ने दोनों को गले लगा लिया और जंग पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब सुनीता ने पैपराजी को दिए बयान में इसी के बारे में बात करते हुए एक और हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दे दी है। जी हां, सुनीता की बातों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पैचअप सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।