सपना चौधरी को ‘नागिन’ डांस में हराया, यूपी में हुए पैदा, हरियाणवी सिंगर पेप्सी शर्मा ‘रागनी’ के यूं बने स्टार

पेप्सी शर्मा का नाम सुनते ही लोगों के मन में रागनी मंच, लोकगीत और जोशीले कार्यक्रमों की तस्वीर उभर आती थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम यशपाल शर्मा था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक साधारण गांव में जन्मे यशपाल ने बचपन से ही लोक संगीत के प्रति गहरी रुचि दिखाई थी। परिवार के लोग अलग-अलग पेशों में थे, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून उन्हें भीड़ से अलग बनाता था।