गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पैरों में गिरे भांजे कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा हुईं इमोशनल, सालों की दूरियां हुई खत्म

दरअसल, कृष्णा अभिषेक और उनके मामा गोविंदा के बीच रिश्तों में दरार तब आई थी जब टीवी शोज में किए गए कुछ जोक्स को लेकर गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। इसके बाद कश्मीरा शाह के एक पुराने बयान ने भी विवाद को और बढ़ा दिया था, जिससे दोनों परिवारों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। समय-समय पर दोनों पक्षों की ओर से बयान सामने आते रहे, जिससे यह पारिवारिक मामला लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा।