कलावा काटने के विवाद के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग कोजी हुईं अपूर्वा मुखीजा, ‘द रिबेल किड’ की इंटीमेट फोटो हुई वायरल

गौरतलब है कि अपूर्वा मुखीजा का नाम पिछले कुछ समय से लगातार ट्रेंडिंग में बना हुआ है। पहले उनके वीडियो को लेकर विवाद हुआ और अब उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बातचीत का स्क्रीनशॉट भी साझा किया था, जिससे ये संकेत जरूर मिला कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान को लेकर उन्होंने साफ जानकारी नहीं दी।