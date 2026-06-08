शिल्पा शिंदे विवाद के बीच हिना खान का पलटवार, बोलीं- ‘किसी के लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं’

हिना खान ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद में नफरत फैलाने के बजाय दया और इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। हिना खान ने अपने फैंस से अपील की कि वे किसी भी इंसान के खिलाफ अपमानजनक शब्द का यूज न करें और सभ्यता से अपनी बातें बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनके नाम पर दूसरों को ट्रोल करेगा और नफरत फैलाएगा, तो वो उसे ब्लॉक करने से भी पीछे नहीं हटेंगी।