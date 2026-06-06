AICWA ने मांगी सख्त कार्रवाई, उधर शिल्पा शिंदे ने पोस्ट में लिखा-जो उखाड़ना है उखाड़ लो!

इतना ही नहीं, चारों तरफ से आलोचनाओं के बावजूद शिल्पा शिंदे न तो चुप बैठी हैं और न ही झुकने का इरादा दिखा रही हैं। आज शनिवार, 6 जून को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फोटोज की एक रील शेयर की। इस रील में उन्होंने एक बेबाक संदेश लिखा,"एक औरत बनो, हमेशा ये कहने के लिए तैयार रहो कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो।" इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा, "जलने वालों जलते रहो, अपना खून किसी जरूरतमंद को मत दो, जला जला के खत्म कर दो।" हालांकि शिल्पा ने अपनी इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसकी टाइमिंग और भाषा को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि ये उनकी आलोचना करने वाले लोगों को दिया गया एक करारा जवाब है। नेटिजन्स इस पोस्ट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।