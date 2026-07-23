‘हिंसा से नहीं मिलेगा इंसाफ’ हंगामे पर रुपाली गांगुली का फूटा गुस्सा, तो पंचायत के प्रधान जी बोले- बच्चों के साथ है मेरे जिस्म का कतरा-कतरा

वहीं, पंचायत में प्रधान जी बने रघुबीर यादव ने भावुक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, "मैं बहुत आहत हूं। यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूं इन नकाबपशों ने खाकी बर्दी पहने हुए किसी की शय पाकर अगर बच्चों को मारा है और जो दरिंदगी दिखाई है पूरी कायनात पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है? पीट लिया, मार लिया। बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला जो हिम्मत ले चल रहे हैं उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूं बच्चों को। बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं और जो तुमने हौसला दिखाया बस जरूर कामयाब होंगे।"