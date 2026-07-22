जंतर-मंतर पर पुलिस के डंडो से घायल हुए अभिनेता सेहबान अजीम, बोले- हमें वहां फंसाकर मारा गया

Sehban Azim injured CJP student protest: जतर मंतर पर हो रहा NEET पेपर लीक आदोंलन एक अलग ही रुप ले चुका है। छात्रों द्वारा मारपीट और पुलिस के लाठीचार्ज पर बड़े-बड़े सितारें आपत्ति जता रहे हैं। शबाना आजमी खुद दिल्ली पहुंचकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई हैं। 'दिल मिल गए', 'थपकी प्यार की', 'बेपनाह' और 'तुझसे है राब्ता' जैसे कई लोकप्रिय टीवी शो में काम करने वाले और घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता सेहबान अजीम (Sehban Azim) भी सोमवार को दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित छात्र विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अब उन्होंने इसे लेकर एक खुलासा किया है उन्होंने बताया कि पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज किया और उन्हें अपनी महिला दोस्त को बचाने में घायल हो गए।