‘ये रामायण ऐसी है जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा’, मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल ने यश की ‘रामायण’ पर कही ये बात

फिल्म 'रामायण' 2 भागों में बनाई जा रही है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों भागों का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। तो यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल, हाल ही में फिल्म की पहली झलक दर्शकों के सामने आई थी, जिसमें रणबीर कपूर और यश के किरदारों की झलक देखने को मिली। हालांकि कुछ लोगों ने विजुअल इफेक्ट्स और कास्टिंग को लेकर सवाल भी उठाए, लेकिन मेकर्स का दावा है कि फिल्म का स्तर वैश्विक सिनेमा के बड़े प्रोजेक्ट्स के बराबर होगा।